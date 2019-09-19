У Раді відправили на повторне друге читання закон про прослушку для ДБР і НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009 щодо змін до кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро. Відповідне рішення підтримали 242 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Проект закону 1009 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства спрямований на удосконалення правового регулювання кримінального процесу як для ефективного здійснення досудового розслідування, так і для надання стороні захисту додаткових гарантій від можливих зловживань з боку суддів, слідчих та прокурорів. До проекту закону 1009 під час підготовки до розгляду в другому читанні було подано 153 правок.
Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо змін до кримінального процесуального законодавства №1009, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.
На думку юриста, законопроект 1009 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства” передбачає позитивні зміни у вигляді повернення норми про обчислення строків досудового розслідування, а також передбачає продовження цих строків виключно прокурором, що позитивно вплине на ефективність слідства.