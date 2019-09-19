В Раде отправили на повторное второе чтение закон о прослушке для ГБР и НАБУ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66978 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112595 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104412 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111293 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120079 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 об изменениях к уголовному процессуальному законодательству, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона 1009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства направлен на совершенствование правового регулирования уголовного процесса как для эффективного осуществления досудебного расследования, так и для предоставления стороне защиты дополнительных гарантий от возможных злоупотреблений со стороны судей, следователей и прокуроров. В проект закона 1009 при подготовке к рассмотрению во втором чтении было подано 153 поправок.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в уголовного процессуального законодательства №1009, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционном бюро.

По мнению юриста, законопроект 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" предусматривает положительные изменения в виде возврата нормы об исчислении сроков досудебного расследования, а также предусматривает продление этих сроков исключительно прокурором, что положительно повлияет на эффективность следствия.

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