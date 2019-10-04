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За два тижні до НАБУ надійшло понад 1,7 тис. повідомлень про корупцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня УНН. За останні два тижня до національного антикорупційного бюро надійшло більше 1700 повідомлень про корупцію. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook, передає УНН.

За два тижні до НАБУ надійшло понад 1,7 тис. повідомлень про корупцію

“Понад 1700 звернень щодо можливої корупції надійшло до НАБУ за останні два тижні”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що до НАБУ 960 повідомлень надійшло по телефону, 360 — електронною поштою та 370 — паперовим листом.

У цих зверненнях, в основному, скаржаться на неналежне досудове розслідування; порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства; порушення законодавства під час примусового виконання судових рішень; питання, пов’язані з незгодою із судовими рішеннями та порушенням норм матеріального та процесуального прав під час їх ухвалення та реалізацію соціальних, трудових прав та законних інтересів.

Після реєстрації звернень, їм надають правову оцінку та надсилають відповіді заявникам.

У бюро зазначають, що можуть провести розслідування лише за тими повідомленнями, які підслідні Бюро, тобто ймовірні злочини вчинені високопосадовцями або якщо місцевій громаді чи інтересам держави завдано шкоди на більш ніж 960 тис. грн скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон про прослушку для ДБР і НАБУ.

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