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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43440 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108840 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100745 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 108009 просмотра

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6 марта, 07:39 • 118549 просмотра

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За два года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 12,7% - статистика

За два года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 12,7% - статистика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из России товаров на 5 млрд 416 млн долл., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

При этом, экспорт украинских товаров в РФ упал. За 9 месяцев этого года Украина поставила в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долл., что на 16,5% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.

Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.

Так, например, среди подсанкционных компаний есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО “Мир Пива” с регистрацией в Минске и ООО “Белтрейд” (Смоленск, Россия).

По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.

А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир Пива" украинские снеки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Добавим, что в СБУ сейчас продолжают расследовать факты продажи снеков ООО "Снэк Экспорт на оккупированных территориях, в том числе и Крыма.

Параллельно с этим СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-нардепом Сергеем Рыбалкой.

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