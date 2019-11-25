За два года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 12,7% - статистика

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из России товаров на 5 млрд 416 млн долл., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.