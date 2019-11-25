За два роки Україна наростила імпорт товарів з РФ на 12,7% - статистика

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У січні-вересні 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 5 млрд 416 млн дол., що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.