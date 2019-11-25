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За два роки Україна наростила імпорт товарів з РФ на 12,7% - статистика

За два роки Україна наростила імпорт товарів з РФ на 12,7% - статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У січні-вересні 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 5 млрд 416 млн дол., що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

При цьому, експорт українських товарів до РФ впав. За 9 місяців цього року Україна поставила до Росії товарів на 2 млрд 453 млн дол., що на 16,5% менше, ніж у січні-вересні 2017 року.

Конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не наводить.

Нагадаємо, у травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних і 756 юридичних осіб.

Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

Так, наприклад, серед підсанкційних компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ "Мир Пива" з реєстрацією у Мінську і ТОВ "Белтрейд" (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ "Мир Пива" продукція українського виробника ТОВ "Снек Експорт" (снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.

А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ "Мир Пива" українські снеки відправлялися саме на ТОВ "Белтрейд".

Відзначимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Додамо, що в СБУ зараз продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях, у тому числі і Криму.

Паралельно з цим СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради екснардепом Сергієм Рибалкою.

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