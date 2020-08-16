За сутки в Украине коронавирус обнаружен у 55 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 1637 человек, из них 97 детей, а также 55 медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболели 1637 человек, из них 97 детей, а также 55 медицинских работников. Были госпитализированы 246 человек", - сказал Степанов.
По его словам, это достаточно большое количество госпитализированных, учитывая то, что на выходных их обычно меньше, чем в будни.
"За прошедшие сутки было зафиксировано 26 летальных случаев. При этом выздоровели 392 пациентов", - добавил Степанов.
Напомним, в Украине состоянием на 8:55 16 августа зафиксировано уже более 91 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - 1637.