За добу в Україні коронавірус виявлено у 55 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За минулу добу коронавірус підтвердили у 1 637 осіб, з них 97 дітей, а також 55 медичних працівників. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіли 1 637 осіб, з них 97 дітей, а також 55 медичних працівників. Було госпіталізовано 246 людей”, - сказав Степанов.
За його словами, це достатньо велика кількість госпіталізованих, враховуючи те, що на вихідних їх зазвичай менше, ніж у будні.
“За минулу добу було зафіксовано 26 летальних випадків. При цьому одужали 392 пацієнти”, - додав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 8:55 16 серпня зафіксовано вже понад 91 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — 1 637.