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Пандемія: в Україні вже понад 91 тисяча випадків COVID-19, 1 637 - за добу

Київ • УНН

 • 20037 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні на 8:55 16 серпня зафіксовано вже понад 91 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — 1 637. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 91 356 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 637 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 088 людей, з них 24 — за останню добу.

Станом на ранок цього дня — від хвороби одужали 47 822 людей, 392 за останню добу. Хворіє — 41 466 осіб.

Зазначимо, що кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 21,02 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 294 тис., що є максимальним приростом за час пандемії. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 10 тис. і перевищила 755 тис.

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