Пандемія: в Україні вже понад 91 тисяча випадків COVID-19, 1 637 - за добу

Так, з 91 356 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 637 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 088 людей, з них 24 — за останню добу.

Станом на ранок цього дня — від хвороби одужали 47 822 людей, 392 за останню добу. Хворіє — 41 466 осіб.

Зазначимо, що кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 21,02 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 294 тис., що є максимальним приростом за час пандемії. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 10 тис. і перевищила 755 тис.