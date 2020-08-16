Пандемия: в Украине уже более 91 000 случаев COVID-19, 1637 - за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине на 8:55 16 августа зафиксировано уже более 91 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — 1 637. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украина в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 91 356 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 637 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 088 человек, из них 24 — за последние сутки.
По состоянию на утро этого дня — от болезни выздоровели 47 822 человека, 392 за последние сутки. Болеет — 41 466 человек.
Отметим, что количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавируса в мире превысило 21,02 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 294 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло почти на 10 тыс. и превысило 755 тыс.