За сутки в столице произошло 7 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве в течение 26 марта произошло 7 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Семь человек получили в ДТП травмы, четверо из них были госпитализированы.
В общем медики провели 940 выездов на экстренные вызовы, в частности медики оказали помощь 70 взрослым и 16 детям, получившим травмы.
Следует заметить, что в соответствии с ежедневной информации Центра экстренной медицины, скорые в столице выезжают обычно на более чем тысячу экстренных вызовов в сутки.
Добавим, на фоне карантина в Киеве образовались незначительные заторы.