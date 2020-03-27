На фоні карантину у Києві утворились незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне ускладнення руху, незважаючи на те, що у місті введений карантин. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки, проспект Перемоги, Повітрофлотський проспект, Володимирський та Боричів узвози, вулиці Івана Огієнка та Григорія Сковороди.
На лівому березі Києва у заторах стоїть Харківське шосе, проспект Юрія Гагаріна – там сталась ДТП, а також вулиця Гната Хоткевича.
Так, ДТП сталась і на Броварському проспекті, тож ускладнено рух на мосту Метро та Русанівському мості у напрямку лівого берегу.
Мостами Патона, Дарницьким, Південним та Північним – можна проїхати вільно.
Нагадаємо, оприлюднено розклад та схеми маршрутів наземного громадського транспорту на період дії у столиці обмежувальних заходів.