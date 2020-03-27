Став відомий графік та схеми маршрутів громадського транспорту у Києві на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Оприлюднено розклад та схеми маршрутів наземного громадського транспорту на період дії у столиці обмежувальних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Зазначається, що з 23 березня громадський транспорт столиці перевозить виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це — медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, на стратегічних підприємствах тощо.
“Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схему яких та розклад руху опубліковано тут”, — сказано у повідомленні.
Додається, що на період дії обмежувальних заходів у столиці перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті здійснюється винятково за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.
Нагадаємо, у столиці посилюють обмеження через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема вводиться обов’язковий “масочний режим” для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті.