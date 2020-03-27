Стал известен график и схемы маршрутов общественного транспорта в Киеве на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Обнародовано расписание и схемы маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице ограничительных мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что с 23 марта общественный транспорт столицы перевозит исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Это — медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятиях и тому подобное.
“Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схема которых и расписание движения опубликованы здесь”, — сказано в сообщении.
Добавляется, что на период действия ограничительных мероприятий в столице перевозки пассажиров в наземном общественном транспорте осуществляется исключительно при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.
Напомним, в столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности вводится обязательный “масочный режим” для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.