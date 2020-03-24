У Києві ввели обов’язковий “масочний режим” для перебування в адмінприміщеннях та громадському транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У столиці посилюють обмеження через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема вводиться обов’язковий “масочний режим” для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті. Про це йдеться у протоколі постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на КМДА.
“У столиці вводиться обов’язковий „масочний режим“ для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті. Забезпечити впровадження „масочного режиму“ мають Національна поліція та районні в місті Києві державні адміністрації”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що міська влада звернулася до Національної академії медичних наук України з проханням направити до столичних лікарень інфекціоністів, фахівців епідеміологічного напряму та спеціалістів із лабораторної діагностики. Адже їхня допомога необхідна для вжиття своєчасних заходів із надання кваліфікованої медичної допомоги особам, що захворіли на COVID-19.
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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні було зафіксовано 97 підтвердженних випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає інфекційне захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.