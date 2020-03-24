У Києві ввели обов’язковий “масочний режим” для перебування в адмінприміщеннях та громадському транспорті

КИЇВ. 24 березня. УНН. У столиці посилюють обмеження через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема вводиться обов’язковий “масочний режим” для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті. Про це йдеться у протоколі постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на КМДА.