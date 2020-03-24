В Киеве ввели обязательный "масочный режим" для пребывания в админпомещениях и общественном транспорте

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84162 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100175 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102362 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101640 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109645 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98324 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104445 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106415 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131377 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве ввели обязательный "масочный режим" для пребывания в админпомещениях и общественном транспорте

В Киеве ввели обязательный "масочный режим" для пребывания в админпомещениях и общественном транспорте

Киев  •  УНН

 • 18963 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности вводится обязательный “масочный режим” для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на КГГА.

“В столице вводится обязательный „масочный режим“ для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение „масочного режима“ должна Национальная полиция и районные в городе Киеве государственные администрации”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что городские власти обратились к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. Ведь их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине было зафиксировано 97 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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