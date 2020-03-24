В Киеве ввели обязательный "масочный режим" для пребывания в админпомещениях и общественном транспорте

КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности вводится обязательный “масочный режим” для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на КГГА.