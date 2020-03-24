В Киеве ввели обязательный "масочный режим" для пребывания в админпомещениях и общественном транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности вводится обязательный “масочный режим” для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на КГГА.
“В столице вводится обязательный „масочный режим“ для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение „масочного режима“ должна Национальная полиция и районные в городе Киеве государственные администрации”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что городские власти обратились к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. Ведь их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19.
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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине было зафиксировано 97 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.