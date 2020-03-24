Пандемія коронавірусу: в окупованому Криму повідомили про 6 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В анексованому Криму підтверджено шість нових випадків зараження коронавірусної інфекцією, повідомляє підконтрольний Росії “глава” Криму Сергій Аксьонов, пише УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.
За його інформацією, встановлено, що всі хворі — мешканці півострова, які повернулися з неблагополучних щодо коронавірусу країн.
“При цьому 4 хворих — члени однієї сім’ї, яка перебувала в туристичному круїзі в ОАЕ, а також здійснювала подорож на круїзному лайнері. Ще 2 випадки теж привізні, на територію республіки хворі прибули після відвідання Литви і Бельгії”, — написав Аксьонов в Facebook.
Він зазначив, що всім хворим діагнози підтверджені лабораторно. Кримчани госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень півострова і знаходяться в окремих боксах.
Додамо, у суботу так звана “влада” окупованого Криму заявила про перший випадок COVID-19 на півострові.