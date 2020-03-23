Відсьогодні наземний транспорт у Києві працює лише для окремих категорій громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Відсьогодні наземний транспорт у Києві припиняє свою роботу, але деякі маршрути курсуватимуть для окремих категорій громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал підприємства Київпастранс.
"З 23 березня громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину", - йдеться у повідомленні.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, здійснюватиметься не безкоштовно.
"Пасажири зі спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїздним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - написав Поворозник.
У Киїпастранс надали схему руху міського громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів за окремо визначеними маршрутами у період дії протиепідемічних обмежень:
Автобусні маршрути:
• № 56-Д "Просп. Палладіна – ст.м. "Либідська";
• № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
• № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут";
• № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";
• № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";
• № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".
Тролейбусні маршрути:
• № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого";
• № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";
• № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";
• № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
• № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
• № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
• № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";
• № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";
• № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";
• № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК";
• № 28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".
Як повідомлялося в УНН раніше, у Києві з 23 березня припиняється транспортне перевезення пасажирів у громадському транспорті. Виключення становлять тільки працівники критичної інфраструктури.