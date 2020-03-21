Кличко: у Києві з понеділка зупиняється пасажирське перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З понеділка в Києві припиняється транспортне перевезення пасажирів у громадському транспорті. Виключення становлять тільки працівники критичної інфраструктури. Про це у своєму відеозверненні повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
“З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках. Також співробітники стратегічних підприємств. Для таких перевезень розроблені маршрути для громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано вже сьогодні”, — казав Віталій Кличко.
Він додав, що посилення обмежувальних заходів необхідно, оскільки багато киян не дотримується їх.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook повідомив, що від неділі у столиці будуть зупинені пасажирські перевезення у рамках посилення карантинних заходів.