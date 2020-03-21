Кличко: в Киеве с понедельника останавливаются пассажирское перевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С понедельника в Киеве прекращается транспортная перевозка пассажиров в общественном транспорте. Исключение составляют только работники критической инфраструктуры. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
“С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. Также сотрудники стратегических предприятий. Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня”, — сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что усиление ограничительных мер необходимо, поскольку многие киевляне не соблюдают их.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Facebook сообщил, что с воскресенья в столице будут остановлены пассажирские перевозки в рамках усиления карантинных мероприятий.