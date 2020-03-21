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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100363 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103509 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105556 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104545 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113189 просмотра

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Кличко: в Киеве с понедельника останавливаются пассажирское перевозки

Кличко: в Киеве с понедельника останавливаются пассажирское перевозки

Киев  •  УНН

 • 19596 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. С понедельника в Киеве прекращается транспортная перевозка пассажиров в общественном транспорте. Исключение составляют только работники критической инфраструктуры. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

“С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. Также сотрудники стратегических предприятий. Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня”, — сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что усиление ограничительных мер необходимо, поскольку многие киевляне не соблюдают их.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Facebook сообщил, что с воскресенья в столице будут остановлены пассажирские перевозки в рамках усиления карантинных мероприятий.

Украинские Национальные Новости

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