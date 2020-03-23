С сегодняшнего дня наземный транспорт в Киеве работает только для отдельных категорий граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С сегодняшнего дня наземный транспорт в Киеве прекращает свою работу, но некоторые маршруты будут курсировать для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал предприятия Киевпастранс.
"С 23 марта общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина", - говорится в сообщении.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно.
"Пассажиры с спецпропускам, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проезным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - написал Поворозник.
В Киепастранс предоставили схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров в отдельно определенных маршрутах в период действия противоэпидемических ограничений:
Автобусные маршруты:
• № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";
• № 114 "Ул. Милославская - зал. Вокзал "Центральный";
• № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт "
• № 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь";
• № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
• № 500 "Ул. Северная - зал. Вокзал "Центральный".
Троллейбусные маршруты:
• № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м." Площадь Льва Толстого ";
• № 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";
• № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
• № 91-Н "Ул. Милославская - зал. Вокзал" Центральный ";
• № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт" Киев "им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
• № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
• № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
• № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
• № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
• № 22 "ул. Перова - завод ЖБК";
• № 28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".
Как сообщалось в УНН ранее, в Киеве с 23 марта прекращается транспортная перевозка пассажиров в общественном транспорте. Исключение составляют только работники критической инфраструктуры.