На фоне карантина в Киеве образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно осложнение движения, несмотря на то, что в городе введен карантин. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, проспект Победы, Воздухофлотский проспект, Владимирский и Боричев спуски, улицы Ивана Огиенко и Григория Сковороды.
На левом берегу Киева в пробках стоит Харьковское шоссе, проспект Юрия Гагарина - там произошло ДТП, а также улица Гната Хоткевича.
Так, ДТП произошло и на Броварском проспекте, поэтому затруднено движение на мосту Метро и Русановском мосту в направлении левого берега.
Мостами Патона, Дарницким, Южным и Северным - можно проехать свободно.
Напомним, обнародованы расписание и схемы маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице ограничительных мер.