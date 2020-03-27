За добу у столиці сталося 7 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві протягом 26 березня сталося 7 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Семеро людей отримали в ДТП травми, четверо з них були госпіталізовані.
Загалом медики здійснили 940 виїздів на екстрені виклики, Зокрема медики надали допомогу 70 дорослим та 16 дітям, що травмувалися.
Слід зауважити, що відповідно до щоденної інформації Центру екстреної медицини, швидкі у столиці виїздять зазвичай на більше ніж тисячу екстрених викликів на добу.
Додамо, на фоні карантину у Києві утворились незначні затори.