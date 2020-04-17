За сутки в Житомирской области произошло более 40 природных пожаров

"С начала года в Житомирской области произошло уже 1020 возгораний сухой травы на общей площади 2264 га, 3 человека погибли. За последние сутки в области произошло 42 пожара в экосистемах общей площадью 111 га", - говорится в сообщении.

Указано, что проблема с пожарами возникает ежегодно. С установлением сухой теплой погоды загорается прошлогодняя растительность на сельскохозяйственных угодьях, вдоль транспортных магистралей и даже на территориях частных домовладений в городах и селах. Их сложно тушить, поскольку сухие растения быстро горят и пламя разносится ветром. Кроме того, не всегда вблизи места пожара есть водоемы, что затрудняет тушение пожара спасателями.

"Обращая внимание на сложившуюся ситуацию, управление ГСЧС Украины в Житомирской области обращается ко всем гражданам: никогда не поджигайте сухую траву в лесу, в поле, огороде, возле своих зданий! Будьте осторожны с источниками открытого огня, со спичками и сигаретами. Если вы заметили небольшое возгорание травы или тлеющую подстилку от заброшенного костра, постарайтесь затушить его сами", - сообщили в пресс-службе.

В частности, в ГСЧС советуют попробовать затоптать огонь и убедиться, что он полностью потух и не тлеет. Если же его не удалось погасить - советуют вызвать службу спасения и сообщать им точное место возгорания.

Напомним, в результате пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне - в Киеве возникло задымление, качество воздуха ухудшилось до "очень нездорового".