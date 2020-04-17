За добу на Житомирщині сталося понад 40 природних пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Житомирщині за добу сталось 42 пожежі в екосистемах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Житомирській області.
"З початку року на Житомирщині сталося вже 1020 займань сухої трави на загальній площі 2264 га, 3 людини загинуло. За останню добу в області виникло 42 пожежі в екосистемах загальною площею 111 га", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що проблема з пожежами виникає щорічно. З встановленням сухої теплої погоди загоряється минулорічна рослинність на сільськогосподарських угіддях, вздовж транспортних магістралей і навіть на територіях приватних домоволодінь у містах та селах. Їх складно гасити, оскільки сухі рослини швидко горять і полум’я розноситься вітром. Окрім того, не завжди поблизу місця пожежі є водойми, що ускладнює гасіння пожежі рятувальниками.
"Звертаючи увагу на ситуацію, що склалася, управління ДСНС України у Житомирській області звертається до всіх громадян: ніколи не підпалюйте суху траву в лісі, на полі, городі, біля своїх будівель! Будьте обережні з джерелами відкритого вогню, із сірниками та цигарками. Якщо ви помітили невелике загоряння трави або тліючу підстилку від покинутого багаття, намагайтеся загасити його самі", - повідомили у пресслужбі.
Зокрема, в ДСНС радять спробувати затоптати вогонь і впевнитися, що він повністю потух і не тліє. Якщо ж його не вдалося погасити - радять викликати службу порятунку і повідомляти їм точне місце загоряння.
Нагадаємо, внаслідок пожеж на Житомирщині та у Чорнобильській зоні - у Києві виникло задимлення, якість повітря погіршилась до "дуже нездорової".