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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53636 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62995 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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За сутки на Волыни зарегистрировали 20 новых случаев COVID-19

За сутки на Волыни зарегистрировали 20 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12539 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. За сутки Волынской области зарегистрировали 20 случаев заболевания COVID-19. Всего зафиксировано 100 случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Волынской областной государственной администрации.

“По состоянию на 10:00 15 апреля на Волыни зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, в том числе четыре летальных. Выздоровели 3 человека. За минувшие сутки в области зарегистрировано 20 случаев — город Луцк (8), город Нововолынск (7), Луцкий район (3, в том числе один летальный), Старовыжевский район (2)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания зафиксировано в Луцке — 28, Старовижевском районе — 17 случаев, Нововолынске — 17 случаев, а также Гороховском районе — 12 случаев.

“За сутки поступило 33 сообщения о подозрении на COVID-19. Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 обследовано — 599 человек, в том числе за последние сутки — 88 человек”, — указано в сообщении.

Напомним, на Волыни от COVID-19 выписаны три человека.

Украинские Национальные Новости

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