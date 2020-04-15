За сутки на Волыни зарегистрировали 20 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За сутки Волынской области зарегистрировали 20 случаев заболевания COVID-19. Всего зафиксировано 100 случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Волынской областной государственной администрации.
“По состоянию на 10:00 15 апреля на Волыни зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, в том числе четыре летальных. Выздоровели 3 человека. За минувшие сутки в области зарегистрировано 20 случаев — город Луцк (8), город Нововолынск (7), Луцкий район (3, в том числе один летальный), Старовыжевский район (2)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего случаев заболевания зафиксировано в Луцке — 28, Старовижевском районе — 17 случаев, Нововолынске — 17 случаев, а также Гороховском районе — 12 случаев.
“За сутки поступило 33 сообщения о подозрении на COVID-19. Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 обследовано — 599 человек, в том числе за последние сутки — 88 человек”, — указано в сообщении.
Напомним, на Волыни от COVID-19 выписаны три человека.