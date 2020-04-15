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За добу на Волині зареєстрували 20 нових випадків COVID-19

За добу на Волині зареєстрували 20 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. За добу на Волинській області зареєстрували 20 випадків захворювання на COVID-19. Всього зафіксовано 100 випадків захворювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Волинської обласної державної адміністрації.

“Станом на 10:00 15 квітня на Волині зареєстровано 100 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 3 особи. За попередню добу в області зареєстровано 20 випадків — місто Луцьк (8), місто Нововолинськ (7), Луцький район (3, в тому числі один летальний), Старовижівський район (2)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання зафіксовано в Луцьку — 28, Старовижівському районі — 17 випадків, Нововолинську — 17 випадків, а також Горохівському районі — 12 випадків.

“За добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19. Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено — 599 осіб, в тому числі за останню добу — 88 осіб”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині від COVID-19 одужало троє людей.

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