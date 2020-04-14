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На Волині від COVID-19 одужало троє людей

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 10:00 на Волині лабораторно підтверджено 80 випадків захворювання на COVID-19, 3 особи одужало. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"За попередню добу отримано 2 позитивних результатів дослідження зразків проведених методом полімеразно-ланцюгової реакції, на виявлення РНК вірусу COVID-19 (Старовижівський район). Одна особа одужала (місто Луцьк). Станом на 10:00 14 квітня на Волині зареєстровано 80 підтверджених випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 3 особи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
- місті Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 12 випадків;
- Старовижівський район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- місто Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;
- Володимир-Волинський район – 6 випадків;
- Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 4 випадки;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Іваничівський район – 2 випадки.

Повідомляється, що вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 511 осіб, в тому числі за останню добу - 56 осіб.

Окрім того, протягом доби зареєстровано 43 випадки підозри на інфікування COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 летальні. Приріст випадків за добу - 270, що менше, ніж показник добою раніше.

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