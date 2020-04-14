На Волыни от COVID-19 выздоровели три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 10:00 на Волыни лабораторно подтверждено 80 случаев заболевания COVID-19, 3 человека выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"За минувшие сутки получено 2 положительных результата исследования образцов, проведенных методом полимеразной цепной реакции, на обнаружение РНК вируса COVID-19 (Старовыжевский район). Один человек выздоровел (город Луцк). По состоянию на 10:00 14 апреля на Волыни зарегистрировано 80 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе три летальных. Выздоровели 3 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом за весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена в:
- городе Луцк - 20 случаев, в т.ч. 1 летальный;
- Гороховский район - 12 случаев;
- Старовыжевский район - 15 случаев, в т.ч. 1 летальный;
- город Нововолынск - 10, в т.ч. 1 летальный;
- Владимир-Волынский район - 6 случаев;
- Ковальский - 5 случаев (в том числе в городе Ковель - 4 случая)
- Луцкий район - 4 случая;
- Камень-Каширский - 3 случая;
- Рожищенский район - 2 случая;
- Киверцевский район - 1 случай;
- Иваничевский район - 2 случая.
Сообщается, что вирусологической лабораторией областного лабораторного центра методом ПЦР на обнаружение вируса COVID-19 обследовано - 511 человек, в том числе за последние сутки - 56 человек.
Кроме того, в течение суток зарегистрировано 43 случая подозрения на инфицирование COVID-19.
Напомним, в Украине на 9 часов 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 летальных. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше показателя сутками ранее.