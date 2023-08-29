За время контрнаступления Украина потеряла всего 5 танков Leopard - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа УНН. За 13 недель после начала контрнаступления, украинская армия потеряла лишь пять танков Leopard 2 из 71. Известно, что все потери произошли на юге Украины, передает УНН со ссылкой на Forbs.
Детали
С начала контрнаступления, которое длится уже 13 недель, украинская армия потеряла лишь пять из 71 немецких танков Leopard 2. Отмечается, что основная прочность 69-тонного Leopard 2 позволяет танкам выдерживать повреждения, посещать ремонтный склад и возвращаться к боевым действиям.
Все потери Leopard 2 произошли в районе, охватывающем Малую Токмачку на севере и Роботино на юге. Этот район является ключевым для украинского контрнаступления, поскольку он ведет к Мелитополю.
Также предполагается мнение, что танки Leopard 2A4 и A6 принадлежат 33-й механизированной бригаде, которая действует в этом районе. Часть танков этой бригады также была передана 47-й бригаде. А у 82-й бригады есть собственные танки Challenger 2.
Напомним
Ранее сообщалось, что Греция предложила передать для Украины около ста танков Leopard 1. Взамен просит себе такое же количество более современных машин.