За час контрнаступу Україна втратила лише 5 танків Leopard - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня УНН. За 13 тижнів після початку контрнаступу, українська армія втратила лише п’ять танків Leopard 2 із 71. Відомо, що усі втрати відбулись на півдні України, передає УНН із посиланням на Forbs.
Деталі
З початку контрнаступу, який триває вже 13 тижнів, українська армія втратила лише п’ять із 71 німецьких танків Leopard 2. Зазначається, що основна міцність 69-тонного Leopard 2 дозволяє танкам витримувати пошкодження, відвідувати ремонтний склад і повертатися до бойових дій.
Усі втрати Leopard 2 відбулися в районі, що охоплює Малу Токмачку на півночі та Роботине на півдні. Цей район є ключовим для українського контрнаступу, оскільки він веде до Мелітополя.
Також припускається думка, що танки Leopard 2A4 та A6 належать 33-й механізованій бригаді, яка діє в цьому районі. Частина танків цієї бригади також була передана 47-й бригаді. А 82-гої бригади є власні танки Challenger 2.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Греція запропонувала передати для Україні близько ста танків Leopard 1. Натомість просить собі таку ж кількість більш сучасних машин.