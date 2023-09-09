С выборов - на войну? В российском геленджике наблюдателям раздают повестки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В российском Геленджике сотрудники военкомата ходят группами по избирательным участкам и вручают повестки наблюдателям. Об этом сообщил российский депутат думы краснодара, секретарь комитета кпрф александр сафронов, передает УНН.
Детали
александр сафронов опубликовал фотографии двух повесток, согласно которым получателям нужно 11 сентября прийти в военкомат геленджика “ для уточнения данных”.
Цитата
“Очередной избирательный позор в геленджике. Избирательные мошенники подключили военкомат - ходят по комиссиям пугают наблюдателей, вручают повестки. Какое еще дно пробьют сегодня в геленджике, как думаете?” - написал сафонов.
Напомним
Ранее сообщалось, что оккупанты стремятся увеличить темпы и масштабы мобилизации, в частности на территории временно оккупированной Луганщины, с помощью так называемых “выборов”.