С выборов - на войну? В российском геленджике наблюдателям раздают повестки

Детали

александр сафронов опубликовал фотографии двух повесток, согласно которым получателям нужно 11 сентября прийти в военкомат геленджика “ для уточнения данных”.

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“Очередной избирательный позор в геленджике. Избирательные мошенники подключили военкомат - ходят по комиссиям пугают наблюдателей, вручают повестки. Какое еще дно пробьют сегодня в геленджике, как думаете?” - написал сафонов.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты стремятся увеличить темпы и масштабы мобилизации, в частности на территории временно оккупированной Луганщины, с помощью так называемых “выборов”.