З виборів - на війну? У російському геленджику спостерігачам роздають повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У російському геленджику співробітники військкомату ходять групами по виборчим дільницям і вручають повістки спостерігачам. Про це повідомив російський депутат думи краснодару, секретар комітету кпрф олександр сафронов, передає УНН.
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олександр сафронов опублікував фотографії двох повісток, згідно з якими отримувачам потрібно 11 вересня прийти у військкомат геленджика “ для уточнення даних”.
Цитата
“Чергова виборча ганьба в геленджику. Виборні шахраї підключили військкомат - ходять по комісіям лякають спостерігачів, вручають повістки. Яке ще дно проб'ють сьогодні в геленджику, як гадаєте?” - написав сафонов.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що окупанти прагнуть збільшити темпи та масштаби мобілізації, зокрема на території тимчасово окупованої Луганщини, за допомогою так званих “виборів”.