З виборів - на війну? У російському геленджику спостерігачам роздають повістки

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олександр сафронов опублікував фотографії двох повісток, згідно з якими отримувачам потрібно 11 вересня прийти у військкомат геленджика “ для уточнення даних”.

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“Чергова виборча ганьба в геленджику. Виборні шахраї підключили військкомат - ходять по комісіям лякають спостерігачів, вручають повістки. Яке ще дно проб'ють сьогодні в геленджику, як гадаєте?” - написав сафонов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що окупанти прагнуть збільшити темпи та масштаби мобілізації, зокрема на території тимчасово окупованої Луганщини, за допомогою так званих “виборів”.