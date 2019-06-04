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Из Украины экстрадировали подозреваемого в жестоком изнасиловании и убийстве польки

Из Украины экстрадировали подозреваемого в жестоком изнасиловании и убийстве польки

Киев  •  УНН

 • 14869 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Военный самолет с подозреваемым в жестоком убийстве и изнасиловании на борту направляется в Польшу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Маска, наручники, цепи... почти как герой из фильма ужасов. Не часто мы делимся результатами по экстрадиции того или иного лица в другие страны. Выдача одного правонарушителя - это кропотливая ежедневная и длительная работа различных служб: прокуроров, пограничников, полицейских... но поделиться сегодня есть чем", - написала Сарган.

Она сообщила, что экстрадиционном процесс в отношении гражданина Грузии, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании и убийстве девушки, продолжался полгода.

По словам Сарган, после совершения противоправных действий преступник завернул тело в мешки из фольги, упаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь.

"Указанное преступление получило широкий резонанс в соседнем государстве, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины. Попытка оказалась неудачной. Именно сейчас самолет с подозреваемым на борту направляется в Польшу. За ним, кстати, Польша прислала военный самолет", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина Грузии, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.

В октябре 2018 года в польском городке исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Ее расчлененное тело нашли в парке. Местные полицейские установили личность подозреваемого - гражданина Грузии - и выяснили, что он выехал на территорию Украины. В рамках тесного сотрудничества между полицией Польши и Украины правоохранители обменялись необходимой оперативной информацией. Для установления местонахождения разыскиваемого и его задержания украинским полицейским хватило суток. Задержание разыскиваемого преступника стало результатом тесного сотрудничества полицейских Украины, Польши и Грузии.

В декабре 2018 года судом Киева задержанному подозреваемому был избран экстрадиционный арест. В марте 2019 года Генеральная прокуратура Украины вынесла Постановление о выдаче задержанного гражданина Грузии в Республику Польша.

Однако адвокат подозреваемого обжаловал решение прокуратуры о его выдаче польской стороне.

Также напомним, что по результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Республику Польша. Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено.

При вмешательстве прокуратуры города Киева подана апелляция на указанное постановление и 03.06.2019 Киевским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба об отмене решения районного суда.

Лишь в начале июня суд удовлетворил апелляционную жалобу об отмене решения районного суда и принял решение об экстрадиции подозреваемого в Польшу.

Добавим, что по польскому законодательству подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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