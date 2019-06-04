З України екстрадували підозрюваного у жорстокому зґвалтуванні та вбивстві польки

"Маска, кайданки, ланцюги... майже як герой з фільму жахів. Не часто ми ділимося результатами щодо екстрадиції тої чи іншої особи в інші країни. Видача одного правопорушника – це кропітка щоденна і тривала робота різних служб: прокурорів, прикордонників, поліцейських… Але поділитися сьогодні є чим", - написала Сарган.

Вона повідомила, що екстрадиційний процес щодо громадянина Грузії, якого польські правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дівчини, тривав півроку.

Зі слів Сарган, після вчинення протиправних дій злочинець загорнув тіло у мішки з фольги, запакував у туристичну сумку та на таксі вивіз на околицю парку міста Лодзь.

"Вказаний злочин набув широкого резонансу у сусідній державі, тому підозрюваний спробував переховуватися на території України. Спроба виявилася невдалою. Саме зараз літак з підозрюваним на борту прямує до Польщі. За ним, до речі, Польща прислала військовий літак", - додала прес-секретар.

Нагадаємо, у листопаді минулого року внаслідок міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина Грузії, розшукуваним Інтерполом за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.

У жовтні 2018 року у польському містечку зникла 28-річна громадянка Польської Республіки. Її розчленоване тіло знайшли у парку. Місцеві поліцейські встановили особу підозрюваного – громадянина Грузії – і з’ясували, що він виїхав на територію України. У рамках тісної співпраці між поліцією Польщі та України правоохоронці обмінялися необхідною оперативною інформацією. Для встановлення місцезнаходження розшукуваного та його затримання українським поліцейським вистачило доби. Затримання розшукуваного злочинця стало результатом тісної співпраці поліцейських України, Польщі та Грузії.

У грудні 2018 року судом Києва затриманому підозрюваному було обрано екстрадиційний арешт. У березні 2019 року Генеральна прокуратура України винесла Постанову про видачу затриманого громадянина Грузії до Республіки Польща.

Проте адвокат підозрюваного оскаржував рішення прокуратури про його видачу польській стороні.

Також нагадаємо, що за результатами екстрадиційної перевірки Генеральною прокуратурою України було прийнято рішення про видачу 39-річного зловмисника до Республіки Польща. Проте ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду рішення про екстрадицію було скасовано.

За втручанням прокуратури міста Києва подано апеляцію на вказану ухвалу та 03.06.2019 Київським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу щодо скасування рішення районного суду.

Лише на початку червня суд задовольнив апеляційну скаргу щодо скасування рішення районного суду і прийняв рішення про екстрадицію підозрюваного до Польщі.

Додамо, що за польським законодавством підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.