Ґвалтівника-вбивцю польки, який переховувався в Україні, екстрадують до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Києві суд прийняв рішення про екстрадицію до Польщі підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
У прес-службі нагадали, що за результатами екстрадиційної перевірки Генеральною прокуратурою України було прийнято рішення про видачу 39-річного зловмисника до Республіки Польща. Проте ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду рішення про екстрадицію було скасовано.
"Однак, за втручанням прокуратури міста Києва подано апеляцію на вказану ухвалу та 03.06.2019 Київським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу щодо скасування рішення районного суду", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що на даний час вживаються заходи щодо виконання рішення про екстрадицію втікача до Республіки Польща.
Нагадаємо, внаслідок міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, розшукуваним Інтерполом за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.