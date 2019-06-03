Насильника-убийцу польки, который скрывался в Украине, экстрадируют в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Киеве суд принял решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
В пресс-службе напомнили, что по результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Республику Польша. Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено.
"Однако, по вмешательством прокуратуры города Киева подана апелляция на указанное постановление и 03.06.2019 Киевским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба об отмене решения районного суда", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что в настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша.
Напомним, в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.