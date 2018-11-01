У Києві затримали підозрюваного у вбивстві громадянки Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні у столиці правоохоронці сусідньої Польщі та Грузії затримали чоловіка за підозрою у вбивстві польки. Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає УНН.
“На одній з вулиць Києва затримано чоловіка, що підозрюється у вбивстві 28-річної мешканки польського міста Лодзь”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Громадянина Польщі, який убив ножем перехожого, арештували
Зазначається, що затримання відбулося у четвер, 1 листопада, о 06:00 силами Національної поліції Польської Республіки та за сприяння офіцера служби зв’язку Національної поліції Грузії.
Нагадаємо, 17 вересня у Києві затримали іноземця, який задушив жінку.
У вересні 2017 року у Польщі затримали громадянина України за підозрою у жорстокому вбивстві поляка. 36-річному українцю загрожує довічне ув’язнення.
Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼ Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji pic.twitter.com/my468ZDKp2— Polska Policja (@PolskaPolicja) 1 листопада 2018 р.