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У Києві затримали підозрюваного у вбивстві громадянки Польщі

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві громадянки Польщі

Київ • УНН

 • 12867 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні у столиці правоохоронці сусідньої Польщі та Грузії затримали чоловіка за підозрою у вбивстві польки. Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає УНН. 

“На одній з вулиць Києва затримано чоловіка, що підозрюється у вбивстві 28-річної мешканки польського міста Лодзь”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що затримання відбулося у четвер, 1 листопада, о 06:00 силами Національної поліції Польської Республіки та за сприяння офіцера служби зв’язку Національної поліції Грузії.

Нагадаємо, 17 вересня у Києві затримали іноземця, який задушив жінку.

У вересні 2017 року у Польщі затримали громадянина України за підозрою у жорстокому вбивстві  поляка. 36-річному українцю загрожує довічне ув’язнення.

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼ Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji pic.twitter.com/my468ZDKp2

— Polska Policja (@PolskaPolicja) 1 листопада 2018 р.

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