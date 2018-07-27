Громадянина Польщі, який убив ножем перехожого, арештували

“За клопотанням прокуратури м. Києва 28-річному громадянину Польщі, який з ножем напав на двох перехожих у Києві та вбив одного з них, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку.

24 липня йому повідомили про підозру у вчиненні навмисного вбивства, замаху на вбивство та чинення опору працівникам поліції.