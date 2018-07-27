Гражданина Польши, который убил ножом прохожего, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева применил к гражданину Польши, который подозревается в умышленном убийстве мужчины и покушении на убийство женщины, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.
"По ходатайству прокуратуры г. Киева 28-летнему гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве и убил одного из них, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе.
Напомним, столичные правоохранители задержали гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.
24 июля ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, покушения на убийство и оказания сопротивления сотрудникам полиции.