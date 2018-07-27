Гражданина Польши, который убил ножом прохожего, арестовали

"По ходатайству прокуратуры г. Киева 28-летнему гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве и убил одного из них, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе.

Напомним, столичные правоохранители задержали гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.

24 июля ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, покушения на убийство и оказания сопротивления сотрудникам полиции.