В Киеве задержали подозреваемого в убийстве гражданки Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня в столице правоохранители соседней Польши и Грузии задержали мужчину по подозрению в убийстве польки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Twitter, передает УНН.
“На одной из улиц Киева задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 28-летней жительницы польского города Лодзь”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что задержание произошло в четверг, 1 ноября, в 06:00 силами Национальной полиции Польской Республики и при содействии офицера службы связи Национальной полиции Грузии.
Напомним, 17 сентября в Киеве задержали иностранца, который задушил женщину.
В сентябре 2017 года в Польше задержали гражданина Украины по подозрению в жестоком убийстве поляка. 36-летнему украинцу грозит пожизненное заключение.
Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼ Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji pic.twitter.com/my468ZDKp2— Polska Policja (@PolskaPolicja) 1 листопада 2018 р.