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Польща чекає від України на рішення про екстрадицію підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні

Польща чекає від України на рішення про екстрадицію підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У листопаді 2018 року у результаті ефективної співпраці поліції України, Польщі та Грузії українські оперативники за добу розшукали та затримали підозрюваного. Чоловік розшукувався польськими колегами за жорстоке зґвалтування та вбивство молодої жінки. Проте й наразі затриманому не винесено вирок – він досі не екстрадований до Польщі. Судове засідання щодо рішення про його видачу відбудеться у середу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Такою була тема зустрічі першого заступника Голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна та офіцера зв’язку поліції Республіки Польща Павла Добоша.

У жовтні 2018 року у польському містечку зникла 28-річна громадянка Польської Республіки. Її розчленоване тіло знайшли у парку. Місцеві поліцейські встановили особу підозрюваного – громадянина Грузії – і з’ясували, що він виїхав на територію України. У рамках тісної співпраці між поліцією Польщі та України правоохоронці обмінялися необхідною оперативною інформацією. Для встановлення місцезнаходження розшукуваного та його затримання українським поліцейським вистачило доби.

За словами В’ячеслава Аброськіна, оперативне затримання розшукуваного злочинця стало результатом тісної співпраці поліцейських України, Республіки Польща та Грузії.

"Це вкотре доводить, що у боротьбі зі злочинністю у поліцейських не має бути жодних бар’єрів. А злочинці мають розуміти, що скоїти злочин в одній країні і уникнути відповідальності в іншій ¬– їм не вдасться", – зазначив перший заступник Голови Нацполіції.

Офіцер зв'язку поліції Республіки Польща Павел Добош наголосив, що вбивство жінки сколихнуло польську спільноту і викликало резонанс своєю жорстокістю.

"За добу українські оперативники змогли встановити, де знаходиться розшукуваний, та затримали його. Це дуже важливо. І тільки підкреслює чудове співробітництво правоохоронних органів Польщі та України. Це дозволяє переконати громадян обох країн, що будь-який злочин буде розслідуваний. Але потім повільно спрацювала судова система. Потрібно розуміти сьогоднішні реалії і той факт, як швидко злочинці пересуваються по Європі, а тут доводиться чекати такі довгі строки", – сказав Павел Добош.

Так, у грудні 2018 року судом Києва затриманому підозрюваному було обрано екстрадиційний арешт. У березні 2019 року Генеральна прокуратура України винесла Постанову про видачу затриманого громадянина Грузії до Республіки Польща.

Проте адвокат підозрюваного оскаржує рішення прокуратури про його видачу польській стороні.

29 травня у Києві суд розглядатиме апеляцію щодо попереднього рішення про скасування екстрадиції.

"За польським законодавством підозрюваному за жорстке вбивство та знущання загрожує довічне позбавлення волі. І для нас, і для польських колег дуже важливо, аби він не уник відповідальності за скоєне", – наголосив В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, внаслідок міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, розшукуваним Інтерполом за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.

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