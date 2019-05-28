Польша ждет от Украины решения об экстрадиции подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании

КИЕВ. 29 мая. УНН. В ноябре 2018 года в результате эффективного сотрудничества полиции Украины, Польши и Грузии украинские оперативники за сутки разыскали и задержали подозреваемого. Мужчина разыскивался польскими коллегами за жестокое изнасилование и убийство молодой женщины. Однако и сейчас задержанному не вынесен приговор - он до сих пор не экстрадирован в Польшу. Судебное заседание по решению о его выдаче состоится в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.