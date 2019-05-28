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Польша ждет от Украины решения об экстрадиции подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании

Польша ждет от Украины решения об экстрадиции подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании

Киев  •  УНН

 • 19289 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В ноябре 2018 года в результате эффективного сотрудничества полиции Украины, Польши и Грузии украинские оперативники за сутки разыскали и задержали подозреваемого. Мужчина разыскивался польскими коллегами за жестокое изнасилование и убийство молодой женщины. Однако и сейчас задержанному не вынесен приговор - он до сих пор не экстрадирован в Польшу. Судебное заседание по решению о его выдаче состоится в среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Такой была тема встречи первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина и офицера связи полиции Республики Польша Павла Добоша.

В октябре 2018 года в польском городке исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Ее расчлененное тело нашли в парке. Местные полицейские установили личность подозреваемого - гражданина Грузии - и выяснили, что он выехал на территорию Украины. В рамках тесного сотрудничества между полицией Польши и Украины правоохранители обменялись необходимой оперативной информацией. Для установления местонахождения разыскиваемого и его задержания украинским полицейским хватило времени.

По словам Вячеслава Аброськина, оперативное задержание разыскиваемого преступника стало результатом тесного сотрудничества полицейских Украины, Польши и Грузии.

"Это еще раз доказывает, что в борьбе с преступностью у полицейских не должно никаких барьеров. А преступники должны понимать, что совершить преступление в одной стране и избежать ответственности в другой ¬- им не удастся", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Офицер связи полиции Республики Польша Павел Добош подчеркнул, что убийство женщины всколыхнуло польскую общественность и вызвало резонанс своей жестокостью.

"За сутки украинские оперативники смогли установить, где находится разыскиваемый, и задержали его. Это очень важно. И только подчеркивает великолепное сотрудничество правоохранительных органов Польши и Украины. Это позволяет убедить граждан обеих стран, любое преступление будет расследовано. Но потом медленно сработала судебная система. Нужно понимать сегодняшние реалии и тот факт, как быстро преступники передвигаются по Европе, а здесь приходится ждать такие длинные сроки", - сказал Павел Добош.

Так, в декабре 2018 года судом Киева задержанному подозреваемому был избран экстрадиционный арест. В марте 2019 года Генеральная прокуратура Украины вынесла постановление о выдаче задержанного гражданина Грузии в Республику Польша.

Однако адвокат подозреваемого обжаловал решение прокуратуры о его выдаче польской стороне.

29 мая в Киеве суд будет рассматривать апелляцию относительно предыдущего решения об отмене экстрадиции.

"По польским законам подозреваемому за жесткое убийство и изнасилование грозит пожизненное лишение свободы. И для нас, и для польских коллег очень важно, чтобы он не избежал ответственности за содеянное", - отметил Вячеслав Аброськин.

Напомним, в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.

Украинские Национальные Новости

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