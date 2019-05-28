Жестокое убийство польки: экстрадиция подозреваемого из Украины до сих пор под вопросом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Киеве суд будет принимать решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.
Как сообщили в пресс-службе, в ноябре 2018 года в результате эффективного сотрудничества полиции Украины, Польши и Грузии украинские оперативники за сутки разыскали и задержали подозреваемого. Мужчина разыскивался польскими коллегами за жестокое изнасилование и убийство молодой женщины. Однако и сейчас задержанному не вынесено приговор - он до сих пор не экстрадирован в Польшу. Судебное заседание по решению о его выдаче состоится завтра.
"В октябре 2018 в польском городке исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Ее расчлененное тело нашли в парке. Местные полицейские установили личность подозреваемого - гражданина Грузии - и выяснили, что он выехал на территорию Украины. В рамках тесного сотрудничества между полицией Польши и Украины правоохранители обменялись необходимой оперативной информацией. Для установления местонахождения разыскиваемого и его задержания украинским полицейским хватило суток", - говорится в сообщении.
Так, в декабре 2018 года судом Киева задержанному подозреваемому был избран экстрадиционный арест. В марте 2019 года Генеральная прокуратура Украины вынесла Постановление о выдаче задержанного гражданина Грузии в Республику Польша.
Однако адвокат подозреваемого обжалует решение прокуратуры о его выдаче польской стороне.
Завтра, 29 мая, в Киеве суд будет рассматривать апелляцию относительно предыдущего решения об отмене экстрадиции.
Напомним, в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.