Жорстоке убивство польки: екстрадиція підозрюваного з України досі під питанням

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У Києві суд прийматиме рішення про екстрадицію до Польщі підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні, передає УНН із посиланням на прес-службу Департаменту комунікації Національної поліції України.

Як повідомили у прес-службі, у листопаді 2018 року у результаті ефективної співпраці поліції України, Польщі та Грузії українські оперативники за добу розшукали та затримали підозрюваного. Чоловік розшукувався польськими колегами за жорстоке зґвалтування та вбивство молодої жінки. Проте й наразі затриманому не винесено вирок – він досі не екстрадований до Польщі. Судове засідання щодо рішення про його видачу відбудеться завтра.

"У жовтні 2018 року у польському містечку зникла 28-річна громадянка Польської Республіки. Її розчленоване тіло знайшли у парку. Місцеві поліцейські встановили особу підозрюваного – громадянина Грузії – і з’ясували, що він виїхав на територію України. У рамках тісної співпраці між поліцією Польщі та України правоохоронці обмінялися необхідною оперативною інформацією. Для встановлення місцезнаходження розшукуваного та його затримання українським поліцейським вистачило доби", - йдеться у повідомленні.

Так, у грудні 2018 року судом Києва затриманому підозрюваному було обрано екстрадиційний арешт. У березні 2019 року Генеральна прокуратура України винесла Постанову про видачу затриманого громадянина Грузії до Республіки Польща.

Проте адвокат підозрюваного оскаржує рішення прокуратури про його видачу польській стороні.

Завтра, 29 травня, у Києві суд розглядатиме апеляцію щодо попереднього рішення про скасування екстрадиції.

Нагадаємо, внаслідок міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, розшукуваним Інтерполом за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.

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