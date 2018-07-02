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Из Туниса отправился первый рейс с застрявшими туристами - МИД

Киев  •  УНН

 • 13647 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Первый самолет с украинскими туристами, которые из-за проблем туроператора и авиаперевозчика оставались в Тунисе, вылетел в Украину. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.

“В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны были перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой”, — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее 2 июля авиакомпания Bravo Airways объяснила отмену своих рейсов из Туниса тем, что туроператор “Оазис Тревел Украина” в течение последних двух лет задолжал 25 миллионов гривен.

В Bravo Airways добавили, что после проведения консультаций с министерствами инфраструктуры, иностранных дел, экономического развития и торговли приняли решение выполнить пять гуманитарных рейсов за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора.

30 июня туроператор, компания “Оазис Тревел Украина” заявил, что 2 июля будут выполнены пять рейсов, которыми украинцы вернутся из Туниса в Украину. Как сообщает компания, украинским туристам, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета, гарантируется проживание в гостиницах за счет “Оазис Тревел Украина” до момента вылета 2 июля.

Вечером 29 июня в МИД сообщили, что организационные вопросы о вылете части украинских туристов из Туниса решены. 30 июня утром часть украинских туристов вернулась в Киев.

В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой. pic.twitter.com/MoOGw1jYNH

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 июля 2018

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