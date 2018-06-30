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Частина застряглих у Тунісі туристів повернулися до України

Частина застряглих у Тунісі туристів повернулися до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Частина туристів, які не могли повернутися до України з Тунісу через проблеми з туристичним оператором, повернулися на Батьківщину. Про це повідомив  заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців", - зазначив він.

Представник МЗС наголосив, що потрібно системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.

Після інциденту у Міністерстві закордонних справ вкотре закликали українців ретельно планувати свої подорожі за кордон та уважно обирати туроператора.

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