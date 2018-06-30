Частина застряглих у Тунісі туристів повернулися до України

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців", - зазначив він.

Представник МЗС наголосив, що потрібно системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.

Після інциденту у Міністерстві закордонних справ вкотре закликали українців ретельно планувати свої подорожі за кордон та уважно обирати туроператора.