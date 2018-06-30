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МЗС радить українцям уважно обирати туроператорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ вкотре закликали українців ретельно планувати свої подорожі за кордон та уважно обирати туроператора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.

У поширених (після того, як сотні українських туристів не змогли вилетіти з Тунісу) рекомендаціях йдеться: “У зв’язку з затримкою вильоту кількох сотень українських туристів з Тунісу і неспроможністю туристичного оператора своєчасно повернути громадян України на Батьківщину Міністерство закордонних справ України повторно закликає громадян України, які планують подорожі за кордон, взяти до уваги такі рекомендації:

  • ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;
  • уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;
  • уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;
  • враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;
  • зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України “Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон („ДРУГ“ http://friend.mfa.gov.ua/#/), який є ефективним інструментом попередження, за потреби — розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном http://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Якщо в міжнародному аеропорту склалися непередбачувані обставини, у МЗС рекомендують вжити таких заходів:

  • невідкладно встановити та підтримувати зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;
  • інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;
  • невідкладно зателефонувати на „гарячу лінію“ посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову „гарячу лінію“ МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]”.

Також у заяві додається, що: “Консульська служба МЗС України, Посольство України в Тунісі, МЕРТ та Мінінфраструктури докладають зусиль, аби громадяни України якомога швидше повернулися на Батьківщину”.

Як повідомляв УНН, українські туристи не можуть вилетіти з Тунісу додому.

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