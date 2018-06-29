Українські туристи не можуть вилетіти з Тунісу додому

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Українські туристи не можуть повернутись з Тунісу додому. Про це УНН повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Ситуація з поверненням українських туристів з Тунісу поки що не врегульована. За наявною інформацію, авіаперевізник намагається врегулювати зазначену проблему в найкоротший термін. Посольством України вживаються невідкладні заходи з метою забезпечення повернення усіх українських громадян додому. Намагаємося у взаємодії з компетентними органами влади знайти вирішення цього питання. До місця перебування українських туристів виїхав консул", - повідомив Кирилич.

Додамо, що точних даних щодо кількості туристів, які застрягли у Тунісі наразі немає.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Нгура-Рай тимчасово закритий через викид попелу вулканом Агунг.

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