Українські туристи не можуть вилетіти з Тунісу додому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Українські туристи не можуть повернутись з Тунісу додому. Про це УНН повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
"Ситуація з поверненням українських туристів з Тунісу поки що не врегульована. За наявною інформацію, авіаперевізник намагається врегулювати зазначену проблему в найкоротший термін. Посольством України вживаються невідкладні заходи з метою забезпечення повернення усіх українських громадян додому. Намагаємося у взаємодії з компетентними органами влади знайти вирішення цього питання. До місця перебування українських туристів виїхав консул", - повідомив Кирилич.
Додамо, що точних даних щодо кількості туристів, які застрягли у Тунісі наразі немає.
Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Нгура-Рай тимчасово закритий через викид попелу вулканом Агунг.