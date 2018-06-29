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Украинские туристы не могут вылететь из Туниса домой

Украинские туристы не могут вылететь из Туниса домой

Киев  •  УНН

 • 20039 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинские туристы не могут вернуться из Туниса домой. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Ситуация с возвращением украинских туристов из Туниса пока не урегулирована. По имеющейся информации, авиаперевозчик пытается урегулировать указанную проблему в кратчайшие сроки. Посольством Украины принимаются неотложные меры с целью обеспечения возврата всех украинских граждан домой. Стараемся во взаимодействии с компетентными органами найти решение этого вопрос. К месту пребывания украинских туристов выехал консул", - сообщил Кирилич.

Добавим, что точных данных по количеству туристов, застрявших в Тунисе пока нет.

Напомним, Международный аэропорт Нгурах-Рай временно закрыт из-за выброса пепла вулканом Агунг.

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