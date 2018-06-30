Часть застрявших в Тунисе туристов вернулись в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Часть туристов, которые не могли вернуться в Украину из Туниса из-за проблем с туристическим оператором, вернулись на Родину. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев", - отметил он.
Представитель МИД подчеркнул, что нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций.
Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.
После инцидента в Министерстве иностранных дел еще раз призвали украинцев тщательно планировать свои путешествия за границу и тщательно выбирать туроператора.